Олимпиада
Пекин-2022
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Жамнов прокомментировал свое назначение главным тренером сборной России на Олимпиаде-2022

12:05
Алексей Жамнов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Жамнов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Новый главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался о своем назначении.

«Возглавлять сборную России на таком турнире, как Олимпийские игры и чемпионат мира, — большая ответственность, я все прекрасно понимаю. Перед тем, как принять это решение, я все взвешивал — все за и против. Но такой шанс может быть только один раз в жизни, я не мог отказаться.

Задача у сборной России на любом турнире может быть только одна — это не участие, а только победа. Что касается помощников, то сейчас я должен предоставить список кандидатов в тренерский штаб, 12-го октября пройдет еще одно коллегиальное совещание, где этот список должен быть утвержден. С этой даты начнем полноценную подготовку к Играм», — цитирует Жамнова РИА «Новости».

Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210928/zhamnov-1752126508.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

Почему на самом деле сборную возглавит Жамнов, а не Знарок? Инсайды о самом удивительном назначении года
«Нижний Новгород» — ЦСКА: все голы матча
Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»
Казахстан обыграл Иран и вышел в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное