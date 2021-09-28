Жамнов прокомментировал свое назначение главным тренером сборной России на Олимпиаде-2022

Новый главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался о своем назначении.

«Возглавлять сборную России на таком турнире, как Олимпийские игры и чемпионат мира, — большая ответственность, я все прекрасно понимаю. Перед тем, как принять это решение, я все взвешивал — все за и против. Но такой шанс может быть только один раз в жизни, я не мог отказаться.

Задача у сборной России на любом турнире может быть только одна — это не участие, а только победа. Что касается помощников, то сейчас я должен предоставить список кандидатов в тренерский штаб, 12-го октября пройдет еще одно коллегиальное совещание, где этот список должен быть утвержден. С этой даты начнем полноценную подготовку к Играм», — цитирует Жамнова РИА «Новости».

Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.