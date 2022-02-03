Завтра на Олимпиаду в Пекин вылетят представители лыжной и горнолыжной сборных России

Оперативный штаб по подготовке и участию российских спортсменов в Олимпиаде-2022 сообщил, что на завтра, 4 февраля запланирован вылет части горнолыжной и лыжной сборных России.

По состоянию на 3 февраля в Пекине находятся 360 спортсменов, тренеров и специалистов по биатлону, конькобежному спорту, хоккею, санному спорту, фигурному катанию на коньках, фристайлу, лыжным гонкам, сноуборду, прыжкам на лыжах с трамплина, бобслею, горнолыжному спорту и лыжному двоеборью.

7 февраля в столицу Китая прибудет сборная России по керлингу, которая проводила заключительные сборы в Новосибирске. Также ожидается приезд фристайлистов (акробатика), горнолыжников и бобслеистов.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Завтра, 4 февраля состоится церемония открытия Игр, начало — в 15.00 (мск).