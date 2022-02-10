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Пекин-2022

Сегодня, 06:21

За сутки на Олимпиаде в Пекине выявили 9 новых случаев заражения коронавирусом

Сергей Разин
корреспондент

На Олимпиаде в Пекине выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте Игр.

9 февраля на Олимпиаду прибыл 61 человек, из них 32 — спортсмены и официальные лица и 29 — «представители других заинтересованных сторон». Положительные тесты на коронавирус сдали 9 человек, из них 7 — спортсмены и официальные лица, еще 2 — иные лица, связанные с проведением Олимпиады.

Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Коронавирус
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