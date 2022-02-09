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Пекин-2022

Сегодня, 06:55

За сутки на Олимпиаде в Пекине выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом

Сергей Разин
корреспондент

На Олимпиаде в Пекине выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте Игр.

8 февраля на Олимпиаду прибыло 205 человек, из них 128 спортсменов и официальных лиц и 77 — «представители других заинтересованных сторон». Положительные тесты на коронавирус сдали 5 человек, из них 3 — спортсмены и официальные лица, еще 2 — иные лица, связанные с проведением Олимпиады.

Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Коронавирус
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