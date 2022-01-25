За сборную Кореи на Олимпиаде в Пекине выступят 63 спортсмена

Южную Корею на Олимпиаде в Пекине будут представлять 63 спортсмена из шести дисциплин, информирует НОК страны.

Как отмечается, перед ними поставлена задача выиграть 1-2 золотые медали и войти в топ-15 общего медального зачета. Наиболее веротяны медали в шорт-треке, конькобежном спорте, сноуборде и керлинге.

В церемонии открытия Олимпиады примет участие председатель Национального собрания Южной Кореи Пак Бен Сок.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.