Ян Коварж считает, что сборная Чехии не будет фаворитом на Олимпийских играх

Нападающий сборной Чехии Ян Коварж заявил, что команда не будет фаворитом на Олимпийских играх в Пекине.

«Надо смотреть правде в глаза: мы не привозим медали с чемпионата мира, и я думаю, что мы сейчас не фавориты. Понятно, что у нас есть хорошие игроки», — сказал Коварж ТАСС.

Форвард отметил появление в сборной Чехии выступавшего ранее в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Давида Крейчи, который сыграл в матче с финнами на Кубке Первого канала и не полетел на игры в Москве.

«Все наблюдают за ним. Я очень рад, что он приехал на этот турнир хоть на одну игру, и на тренировках все видели, как он играет, и он очень здорово играет. Я думаю, он в любом случае поедет на Олимпиаду, даже если приедут игроки из НХЛ, так как он наш лучший центральный нападающий», — подчеркнул Коварж.