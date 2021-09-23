Вышедшая из декрета биатлонистка Резцова планирует попасть на Олимпиаду
13:09
Российская биатлонистка Кристина Резцова хочет попасть на Олимпиаду в Пекине несмотря на то, что недавно возобновила тренировки после рождения дочери.
Спортсменка родила ребенка в феврале, а тренировки возобновила уже в мае.
«В нашей жизни нет ничего невозможного, поэтому, конечно, я не исключаю попадания на Олимпиаду, очень хотелось бы», — цитирует Резцову ТАСС.
Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.
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