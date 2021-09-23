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Вышедшая из декрета биатлонистка Резцова планирует попасть на Олимпиаду

13:09
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Российская биатлонистка Кристина Резцова хочет попасть на Олимпиаду в Пекине несмотря на то, что недавно возобновила тренировки после рождения дочери.

Спортсменка родила ребенка в феврале, а тренировки возобновила уже в мае.

«В нашей жизни нет ничего невозможного, поэтому, конечно, я не исключаю попадания на Олимпиаду, очень хотелось бы», — цитирует Резцову ТАСС.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12485793

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Виктория Кравченко все материалы автора

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