Вяльбе — о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине: «Это неуважение по отношению к стране-организатору»
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение некоторых стран объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине.
«Нельзя так, конечно, писать, но, честно сказать, мне вообще пофиг на этот бойкот. На самом деле, мне-то какая разница: приедет там Байден на Олимпиаду или не приедет? Это же для нас, для спортсменов вообще никакой роли не играет. Мы его все равно там не увидим.
Но я считаю, что, это, конечно, неуважение по отношению к стране-организатору. Насколько я помню, раньше во время Олимпийских игр войны прекращались. А сейчас они, наоборот, только начинают их», — сказала Вяльбе в интервью «КП».
Ранее о дипломатическом бойкоте объявили США, Великобритания, Австралия, Канада и Словакия.
Причиной подобных призывов стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.kp.ru/sports/olimpiada-2022-v-pekine/prezident-federaczii-lyzhnyh-gonok-rossii-elena-vyalbe-mne-pofig-amerikanskij-bojkot-olimpiady-v-pekine/
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