Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение некоторых стран объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине.

«Нельзя так, конечно, писать, но, честно сказать, мне вообще пофиг на этот бойкот. На самом деле, мне-то какая разница: приедет там Байден на Олимпиаду или не приедет? Это же для нас, для спортсменов вообще никакой роли не играет. Мы его все равно там не увидим.

Но я считаю, что, это, конечно, неуважение по отношению к стране-организатору. Насколько я помню, раньше во время Олимпийских игр войны прекращались. А сейчас они, наоборот, только начинают их», — сказала Вяльбе в интервью «КП».

Ранее о дипломатическом бойкоте объявили США, Великобритания, Австралия, Канада и Словакия.

Причиной подобных призывов стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.