Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на выбор знаменосцев российской сборной на церемонию открытия Олимпиады в Пекине.

Ими стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

«Я точно знаю, что это большая честь для любого спортсмена. Знаменосец всегда является авторитетным спортсменом. Это дополнительные эмоции, ответственность. Я рад за ребят, что они получили такое уважение от своих коллег. Надеюсь, флаг будет в руках будущих олимпийских чемпионов.

У меня тоже была такая возможность в Калгари на Олимпиаде, но, к сожалению, тренер принял решение не дать мне этой возможности. Он сказал, что мне надо готовиться к первому матчу, а я считаю, что меня обокрали. Это большая честь для любого спортсмена. Правда, я нес флаг на закрытии, но это немного другое», — сказал Фетисов «СЭ».

Сборная России выступит на Олимпиаде как команда Олимпийского комитета России (ОКР). Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.