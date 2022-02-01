Волосожар поддержала Ягудина, создавшего петицию с призывом вернуть России флаг и гимн на Олимпиадах

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар поддержала инициативу Алексея Ягудина, который создал петицию с просьбой вернуть сборной России возможность выступать с флагом и гимном страны на Олимпийских играх.

«Друзья, февраль для нас будет волнительным и интересным. В эту пятницу начинаются Игры в Пекине. Знаю по собственному опыту, сколько труда потребовалось спортсменам, чтобы отобраться на эти соревнования.

Жаль, что Россия в этом году снова выступает без флага и символики страны. Называться наша команда будет нейтрально — ROC. Я видела, что Алексей Ягудин составил петицию за возвращение символики страны и хочу его в этом поддержать, попросить вас тоже ее подписать в знак поддержки и пожелания удачи нашим спортсменам.

Пора возвращаться в строй под своими знаменами. Всем нашим олимпийцам хочу пожелать крепкого здоровья, показать блестящие результаты. А мы все будем за них болеть», — сказала Волосожар в сторис Instagram.

Сторис Татьяны Волосожар. Фото Instagram

Из-за санкций на фоне антидопингового скандала российские спортсмены будут выступать на зимних Играх в Пекине под знаменем Олимпийского комитета России (ОКР). Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.