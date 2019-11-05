Владислав Третьяк: «Сборная России хочет подтвердить статус олимпийских чемпионов»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что все турниры национальной команды рассматриваются как этап подготовки к Олимпийским играм 2022 года.

— Главная наша задача — это Олимпиада, — цитирует Третьяка ТАСС. — Мы хотим подтвердить статус олимпийских чемпионов. Каждый турнир нашей команды мы рассматриваем как усиленную подготовку к Олимпиаде. Игроки являются лидерами своих команд, у всех есть шанс закрепиться в команде.

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