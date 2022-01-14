Владимир Путин посетит открытие Олимпийских игр в Пекине

Президент России Владимир Путин будет присутствовать на открытии Олимпийских игр в Пекине 4 февраля. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме того, во время своего визита Путин проведет проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы готовим официальный саммит российско-китайский. Президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина посетит Пекин 4 февраля, в день открытия Олимпийских игр. В этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне», — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля.