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Пекин-2022

Сегодня, 14:23

Владимир Путин посетит открытие Олимпийских игр в Пекине

Роман Шишов
Корреспондент

Президент России Владимир Путин будет присутствовать на открытии Олимпийских игр в Пекине 4 февраля. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме того, во время своего визита Путин проведет проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы готовим официальный саммит российско-китайский. Президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина посетит Пекин 4 февраля, в день открытия Олимпийских игр. В этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне», — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля.

Источник: https://ria.ru/20220114/sammit-1767821925.html
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