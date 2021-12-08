Великобритания присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине
16:16
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна присоединится к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады-2022 в Пекине.
«Правительство не отправит министров на Олимпиаду. При этом мы не поддерживаем идею спортивного бойкота», — приводит его слова Sky Sport.
Напомним, что США и Австралия объявили о дипломатическом бойкоте в знак протеста против нарушений прав человека в КНР.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/olympics/news/15234/12489960/beijing-winter-olympics-boris-johnson-confirms-uk-diplomatic-boycott-of-2022-games
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