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Великобритания присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

16:16
Борис Джонсон. Фото AFP
Борис Джонсон. Фото AFP
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна присоединится к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

«Правительство не отправит министров на Олимпиаду. При этом мы не поддерживаем идею спортивного бойкота», — приводит его слова Sky Sport.

Напомним, что США и Австралия объявили о дипломатическом бойкоте в знак протеста против нарушений прав человека в КНР.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/olympics/news/15234/12489960/beijing-winter-olympics-boris-johnson-confirms-uk-diplomatic-boycott-of-2022-games

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Анна Горшкова все материалы автора
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