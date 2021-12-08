Великобритания присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна присоединится к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

«Правительство не отправит министров на Олимпиаду. При этом мы не поддерживаем идею спортивного бойкота», — приводит его слова Sky Sport.

Напомним, что США и Австралия объявили о дипломатическом бойкоте в знак протеста против нарушений прав человека в КНР.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.