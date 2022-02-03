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Допинг

Сегодня, 08:08

Банька: «Надеемся, что в будущем Россия будет поддерживать сильную антидопинговую систему»

ВАДА продолжает отслеживать условия восстановления Российского антидопингового агентства
Роман Шишов
Корреспондент

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) продолжает отслеживать выполнение условий для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и надеется, что Россия в будущем сохранит сильную систему противодействия допингу.

Об этом заявил на 139-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) президент ВАДА Витольд Банька.

«ВАДА продолжает отслеживать условия восстановления РУСАДА, которые предусматриваются в решении CAS [Спортивного арбитражного суда]. Агентство работает с РУСАДА, чтобы к концу года оценить достигнутый прогресс. Мы начали вести диалог с российскими властями, надеемся, что в будущем Россия будет поддерживать и сохранять сильную антидопинговую систему», — приводит ТАСС слова Баньки.

Он добавил, что время расследования дела о манипуляциях с базой данных московской лаборатории было для ВАДА и независимого отдела разведки и расследований напряженным.

По словам Баньки, существенная работа ведется ВАДА в отношении допинговых случаев в рамках «Операции LIMS», и делается все, чтобы защитить Игры в Пекине.

Спортивный арбитражный суд в декабре 2020 года поддержал иск Всемирного антидопингового агентства, которое ранее признало Российское антидопинговое агентство несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

Сборная России до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира выступает без флага и гимна.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13601667
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