Банька: «Надеемся, что в будущем Россия будет поддерживать сильную антидопинговую систему»

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) продолжает отслеживать выполнение условий для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и надеется, что Россия в будущем сохранит сильную систему противодействия допингу.

Об этом заявил на 139-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) президент ВАДА Витольд Банька.

«ВАДА продолжает отслеживать условия восстановления РУСАДА, которые предусматриваются в решении CAS [Спортивного арбитражного суда]. Агентство работает с РУСАДА, чтобы к концу года оценить достигнутый прогресс. Мы начали вести диалог с российскими властями, надеемся, что в будущем Россия будет поддерживать и сохранять сильную антидопинговую систему», — приводит ТАСС слова Баньки.

Он добавил, что время расследования дела о манипуляциях с базой данных московской лаборатории было для ВАДА и независимого отдела разведки и расследований напряженным.

По словам Баньки, существенная работа ведется ВАДА в отношении допинговых случаев в рамках «Операции LIMS», и делается все, чтобы защитить Игры в Пекине.

Спортивный арбитражный суд в декабре 2020 года поддержал иск Всемирного антидопингового агентства, которое ранее признало Российское антидопинговое агентство несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

Сборная России до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира выступает без флага и гимна.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.