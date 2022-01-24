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Пекин-2022

Сегодня, 09:22

Норвегия везет в Пекин 82 спортсмена

Названа заявка сборной Норвегии на Олимпийские игры в Пекине
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Олимпиада-2022.
Фото Reuters

Заявка сборной Норвегии на Олимпиаду в Пекине составит 82 спортсмена, которые выступят в восьми видах спорта. При этом норвежцы являются несомненными фаворитами Игр-2022. Ожидаются, что они завоют не менее 40 наград, в том числе более 20 золотых.

Четыре года назад в Пхенчхане в заявке скандинавской сборной было 107 участников, но 25 их них являлись хоккеистами, а сейчас хоккейная сборная Норвегии не отобралась на Олимпиаду-2022.

В 2018 году норвежцы завоевали 39 наград (14 золотых) и выиграли командный зачет.

Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

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