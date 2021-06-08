В США призвали перенести Олимпиаду 2022 года из Пекина

Американские законодатели Майкл Маккол, Грегори Микс, Майк Галлахер и Том Малиновски предложили перенести Олимпиаду 2022 года из Пекина, информирует Texas Tribune. Как отмечается, они внесли в нижнюю палату Конгресса США соответствующую резолюцию.

Причиной стали массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

«Необходимо начать срочный процесс поиска альтернативных объектов для проведения Олимпиады, если преследования уйгуров и другие нарушения продолжатся», — говорится в резолюции.

Отметим, что ранее политики из других стран также призывали бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.