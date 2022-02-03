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Сегодня, 16:32

В Союзе конькобежцев России назвали большой честью выбор Фаткулиной в качестве знаменосца на церемонии открытия Олимпиады

В Союзе конькобежцев России отреагировали на выбор Ольги Фаткулиной в качестве знаменосца на церемонии открытия Олимпиады
Артем Бухаев
Корреспондент

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выбор Ольги Фаткулиной в качестве знаменосца национальной олимпийской команды на церемонии открытия Игр-2022.

«Это большая честь! Я очень рад за Ольгу! Считаю, что это отличный выбор. Ольга — достойный спортсмен, серебряный призер Сочи-2014, призер различных чемпионатов мира. Это для нее третья Олимпиада. Я очень рад за нее! Это мотивирует ее еще больше, хотя, казалось бы, куда. Дополнительный силы для золота Олимпиады? Посмотрим. Все наши спортсмены мотивированны бороться за самые высокие награды. Скоро сами все увидим, осталось ждать недолго», — сказал Кравцов «СЭ».

Сборная России выступит на Олимпиаде как команда Олимпийского комитета России (ОКР). В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое ранее признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Сборная России будет выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира без флага и гимна до декабря 2022 года.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Церемония открытия состоится 4 февраля в 15.00 по московскому времени.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Ольга Фаткулина
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