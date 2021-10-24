В расширенный список сборной России на Олимпиаду в Пекине попали 119 хоккеистов

Олимпийский комитет России на своем официальном сайте объявил расширенный список кандидатов на попадание в состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Среди спортсменов из других видов спорта значатся также 119 хоккеистов, представляющих как КХЛ, так и НХЛ.

В расширенную мужскую сборную России по хоккею, например, вошли Артемий Панарин, Евгений Малкин, Валерий Ничушкин, Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Александр Овечкин и другие.

Евгений Кузнецов не включен в заявку, так как отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Подробно со списком всех спортсменов можно ознакомиться по ссылке.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария и Дания.