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В расширенный список сборной России на Олимпиаду в Пекине попали 119 хоккеистов

13:16
Хоккеист «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. Фото USA Today Sports
Хоккеист «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. Фото USA Today Sports
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Олимпийский комитет России на своем официальном сайте объявил расширенный список кандидатов на попадание в состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Среди спортсменов из других видов спорта значатся также 119 хоккеистов, представляющих как КХЛ, так и НХЛ.

В расширенную мужскую сборную России по хоккею, например, вошли Артемий Панарин, Евгений Малкин, Валерий Ничушкин, Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Александр Овечкин и другие.

Евгений Кузнецов не включен в заявку, так как отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Подробно со списком всех спортсменов можно ознакомиться по ссылке.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария и Дания.

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Роман Шишов все материалы автора
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