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Допинг

Сегодня, 07:44

В Пекине, несмотря на ковид, протестируют на допинг 2900 олимпийцев

В Пекине протестируют на допинг 2900 олимпийцев
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации

Международное агентство по тестированию (ITA), отвечающее за допинг-контроль на Олимпийских Играх, заявило, что планирует проверить в Пекине-2022 около 2900 спортсменов.

Эта цифра примерно соответствует уровню проверок на Олимпиаде в Пхенчхане четыре года назад — тогда пробы были взяты у 2500 спортсменов, но сейчас количество участников Игр немного выросло. Также увеличилось и количество стартов.

Предполагается, что примерно половина тестов будет сделана после соревнований, а другая половина станет внесоревновательными. Проверкам в олимпийских деревнях не помешают антиковидные правила.

Общение с офицерами допинг-контроля увеличивает риск заражения спортсменов, но в ITA считают, что послабления в этом направлении поставят под угрозу чистоту Олимпиады от допинга.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Олимпиада
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