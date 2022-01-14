В Москве официально открылся экипировочный центр сборной России

В Москве в торговом центре «Арена Плаза» открылся экипировочный центр ZASPORT для экипировки сборной России для участия в Олимпийских играх в Пекине.

Первые спортсмены получили свой комплект одежды еще несколько дней назад, но торжественное открытие произошло 14 января. Основательница бренда ZASPORT Анастасия Задорина провела президенту олимпийского комитета России Станиславу Позднякову экскурсию по примерочным и самому центру.

Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.