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Пекин-2022

Сегодня, 14:49

В Минспорта отреагировали на новости о коронавирусе у представителей сборной России перед Олимпиадой в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

В Министерстве спорта РФ отреагировали на новости о положительных тестах на коронавирус у представителей сборной России перед Олимпиадой в Пекине (Китай).

«В целях обеспечения максимальной безопасности спортсменов и членов сборных команд на заключительном этапе подготовки к Олимпийским играм строго соблюдается утвержденный совместно с Роспотребнадзором и согласованный ФМБА регламент по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований на федеральных спортивных базах, подведомственных Минспорту России, и региональных спортивных объектах, который позволяет минимизировать риски для здоровья олимпийцев. Все команды сопровождают врачи, которые контролируют состояние здоровья спортсменов, тренеров и специалистов.

Все члены сборных команд ежедневно сдают ПЦР-тесты. В случае получения положительного результата ПЦР-теста на коронавирус, согласно регламенту, спортсмены оперативно размещаются в карантин или перемещаются на самоизоляцию. Важно отметить, что во всех случаях положительного результата ПЦР-теста на коронавирус, зафиксированных за последние 14 дней, заболевание проходит бессимптомно.

Вне зависимости от ранее полученных результатов, ключевой критерий получения разрешения на въезд в Пекин для аккредитованных членов олимпийской делегации — наличие двух отрицательных ПЦР-тестов — за 72 и 48 часов до вылета. Вылет российских олимпийцев в Пекин осуществляется в ежедневном режиме и продолжится до 11 февраля. Решение об участии в Играх переболевших короновирусом спортсменов принимают тренеры и медицинский штаб сборных команд.

Мы верим в нашу команду и надеемся, что российские спортсмены покажут высокие спортивные результаты. Но важно подчеркнуть, что на первом плане для нас стоят здоровье и безопасность спортсменов, это наш абсолютный приоритет", — говорится в заявлении пресс-службы министерства.

Сегодня сообщалось, что положительные тесты на коронавирус сдали генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. Позднее Коган опроверг информацию о своем положительном тесте.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Коронавирус
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