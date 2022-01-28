В Кремле раскрыли детали поездки Путина на Олимпиаду в Пекин

Президент РФ Владимир Путин будет передвигаться по Пекину во время Олимпиады на своем автомобиле, в делегацию попадет минимальное число лиц. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Едет обычная делегация. Обычное количество лиц, которые занимаются организацией поездки. Едет минимизированный пул, который будет иметь скудные возможности по освещению пребывания Путина. Это связано с жесткими ограничениями, которые правильно и понятно ввели организаторы. Олимпиада проводится в сложное время, поэтому мы с пониманием к этому относимся и принимаем все необходимые меры», — сказал Песков URA.ru.

Представитель Кремля уточнил, что Путин будет передвигаться на своем авто. «Он всегда на своем авто передвигается», — добавил Песков. Он отметил, что планов по посещению других регионов Китая у Путина нет.

Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля.