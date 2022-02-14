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Пекин-2022

Сегодня, 13:40

В Кремле надеются, что на следующей Олимпиаде российские спортсмены будут выступать под своим флагом и гимном

Анна Горшкова
Корреспондент

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что уже со следующего олимпийского цикла Россия вернется в нормальный режим участия в Играх.

«Мы надеемся, что уже со следующего олимпийского цикла мы выйдем в нормальный, полноценный, национальный режим участия», — приводит слова Пескова ТАСС.

Согласно решению спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом и использовать гимн страны на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.

На Олимпиаде-2022 в Пекине, как и в Токио-2021, российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и вместо гимна страны играет концерт №1 Петра Чайковского.

Источник: https://tass.ru/sport/13700741
Олимпиада
Россия на Играх
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