В Кремле надеются, что на следующей Олимпиаде российские спортсмены будут выступать под своим флагом и гимном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что уже со следующего олимпийского цикла Россия вернется в нормальный режим участия в Играх.

«Мы надеемся, что уже со следующего олимпийского цикла мы выйдем в нормальный, полноценный, национальный режим участия», — приводит слова Пескова ТАСС.

Согласно решению спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом и использовать гимн страны на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.

На Олимпиаде-2022 в Пекине, как и в Токио-2021, российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и вместо гимна страны играет концерт №1 Петра Чайковского.