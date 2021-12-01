Фигурное катание
Олимпиада
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

В Китае за два месяца до Олимпиады из-за коронавируса отменили соревнования по фигурному катанию

08:16
В Китае отменили все соревнования по фигурному катанию перед Олимпиадой из-за коронавируса. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В Китае отменили все соревнования по фигурному катанию перед Олимпиадой из-за коронавируса. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Ассоциация фигурного катания Китая заявила о переносе соревнований по фигурному катанию из-за распространения коронавируса.

«В связи с недавним ростом заболеваемости в стране, в целях эффективной защиты здоровья спортсменов, тренеров, судей и персонала, в соответствии с последними требованиями профилактики эпидемий и борьбы с ними после тщательного анализа было принято решение о переносе национальных соревнований по фигурному катанию сезона-2021/22, которые были запланированы с 6 по 12 декабря. Новая дата проведения мероприятий будет сообщена позднее с учетом эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении Ассоциации.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 7 видах спорта.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Кулеба пообещал Минску серьезные последствия в случае признания Крыма
2
1
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное