В Китае верят, что смогут провести Олимпиаду, несмотря на новый штамм коронавируса

«Поскольку у Китая есть большой опыт в борьбе с COVID-19, я верю, что зимние Олимпийские игры пройдут гладко и успешно», — цитирует Лицзяня ТАСС.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 7 видах спорта. До начала турнира осталось 66 дней.