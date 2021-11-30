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В Китае верят, что смогут провести Олимпиаду, несмотря на новый штамм коронавируса

11:21
В Китае верят, что смогут провести Олимпиаду, несмотря на новый штамм коронавируса. Фото Getty Images
В Китае верят, что смогут провести Олимпиаду, несмотря на новый штамм коронавируса. Фото Getty Images
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В Китае уверены, что Олимпийские игры в Пекине пройдут успешно, несмотря на трудности из-за распространения штамма «омикрон», сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Поскольку у Китая есть большой опыт в борьбе с COVID-19, я верю, что зимние Олимпийские игры пройдут гладко и успешно», — цитирует Лицзяня ТАСС.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 7 видах спорта. До начала турнира осталось 66 дней.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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