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Пекин-2022

Сегодня, 20:03

В Госдуме подвели итоги соревновательного дня на Олимпиаде в Пекине

Мария Куцубеева
Корреспондент
Конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Пекине на дистанции 500 метров.
Фото Getty Images

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» подвел итоги дня для российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

За день наша команда завоевала 4 медали (1 золотая, 1 серебряная, 2 бронзовые).

«Сегодня наш день. День России! В последние дни нам приходили тревожные новости из Пекина. Мы все сидим в ожидании судов, решений. Мы благодарны нашим спортсменам за эмоции, которые они сегодня нам подарили. Мы восхищены лыжами, биатлоном и конькобежным спортом. Сегодняшние результаты упрочили нашу позицию в общем рейтинге медального зачета и повысили настроение. Миллионы людей болеют за наших ребят. Конечно, у нас еще будут русские дни, будут медали. Кто бы что ни говорил, у нас очень хорошие результаты на этой Олимпиаде. Достаточно жесткая конкуренция в общем медальном зачете, но это хорошо. Спорт развивается и конкуренция тоже», — сказал Свищев «СЭ».

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После завершения соревнований 13 февраля сборная России занимает седьмое место в медальном зачете Олимпийских игр-2022 (4 золотых, 5 серебряных, 8 бронзовых наград).

Олимпиада
Дмитрий Свищев
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