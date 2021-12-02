В Федерации фигурного катания России не опасаются отмены Олимпиады в Пекине

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что не опасается отмены Олимпиады в Пекине из-за коронавируса.

«Пока таких опасений у нас нет. На отмену финала Гран-при повлияло решение правительства Японии. К Китаю это имеет, мягко говоря, не самое прямое отношение. Ну а как будет развиваться ситуация с коронавирусом — это абсолютно непредсказуемо. Будем следить за развитием событий», — приводит официальный сайт ОКР слова Горшкова.

Сегодня, 2 декабря, Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене финала «Гран-при» по фигурному катанию из-за угрозы распространения нового «омикрон» — штамма коронавируса. Соревнования должны были пройти с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).

Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.