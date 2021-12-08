В Европарламенте призвали к полному бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине

Заместитель председателя Европарламента (ЕП) и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер призвала к бойкоту Олимпиады в Пекине. По ее словам нельзя закрыть глаза на нарушение прав человека.

«Европейский союз должен не просто оставаться в тени США, но первым выступить в вопросе соблюдения прав человека и поддержать тотальный бойкот зимних Олимпийских игр, — цитирует Бер Funke. — Ни США, ни ЕС не могут просто молча наблюдать за Пекином на Играх как за гигантской пропагандистской инсценировкой, в то время как аппарат Китая за кулисами, но откровенно нарушает права человека».

Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее сообщила, что США приняли решение о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае.

Кроме того, бойкот поддержала Австралия, а также другие страны и правозащитные организации. Причиной призывов к бойкоту стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.