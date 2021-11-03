Олимпиада
Пекин-2022
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Утвержден расширенный список кандидатов в сборную России для участия в Олимпиаде в Пекине

12:38
Теги:

Расширенный список кандидатов в сборную России для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине утвержден в среду. Об этом журналистам по итогам заседания штаба по контролю за обеспечением подготовки сборных команд России для участия в Олимпийских играх сообщил министр спорта Олег Матыцин.

«Сегодня утвержден список кандидатов — 599 атлетов по 13 видам спорта», — цитирует Матыцина ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12834123

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Сталин, аншлаг на матче Израиль — Ливан, 50 тысяч на финале. Каким получился ЧМ-1952 в Москве
Опубликовано итоговое коммюнике саммита G20
0