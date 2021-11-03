Утвержден расширенный список кандидатов в сборную России для участия в Олимпиаде в Пекине

Расширенный список кандидатов в сборную России для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине утвержден в среду. Об этом журналистам по итогам заседания штаба по контролю за обеспечением подготовки сборных команд России для участия в Олимпийских играх сообщил министр спорта Олег Матыцин.

«Сегодня утвержден список кандидатов — 599 атлетов по 13 видам спорта», — цитирует Матыцина ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.