Утвержден расширенный список кандидатов в сборную России для участия в Олимпиаде в Пекине
12:38
Расширенный список кандидатов в сборную России для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине утвержден в среду. Об этом журналистам по итогам заседания штаба по контролю за обеспечением подготовки сборных команд России для участия в Олимпийских играх сообщил министр спорта Олег Матыцин.
«Сегодня утвержден список кандидатов — 599 атлетов по 13 видам спорта», — цитирует Матыцина ТАСС.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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