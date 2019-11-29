Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов прокомментировал возможный запрет на участие на Олимпиаде-2022.

— Я стараюсь об этом не думать, — приводит слова Устюгова Dagbladet. — Это тянется уже так долго. У меня нет причин, чтобы много размышлять на эту тему.

— Но если это все же произойдет и вас отстранят от Олимпиады на 4 года, что вы будете делать?

— Я просто продолжу тренироваться и побеждать.

Ранее генсек Федерации лыжных видов Сара Льюис сообщила, что российские спортсмены, не допущенные на Олимпиаду-2018, скорее всего, не будут допущены на Олимпиаду-2022.