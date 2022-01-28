Ученик Тутберидзе Квителашвили будет знаменосцем сборной Грузии на открытии Олимпиады

Фигурист Квителашвили и горнолыжница Циклаури будут знаменосцами сборной Грузии на открытии Олимпиады

Фигурист Морис Квителашвили и горнолыжница Нино Циклаури станут знаменосцами сборной Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, информирует пресс-служба Олимпийского комитета Грузии.

Команду Грузии на Играх представят следующие спортсмены: Морис Квителашвили, Анастасия Губанова, Лука Берулава и Карина Сафина, Мария Казакова и Георгий Ревия, Нино Циклаури, Сосо Джапаридзе и Саба и Кумариташвили.

Квителашвили является обладателем бронзовой медали чемпионата Европы в мужском одиночном катании. Спортсмен тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.