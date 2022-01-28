Ученик Тутберидзе Квителашвили будет знаменосцем сборной Грузии на открытии Олимпиады
Фигурист Квителашвили и горнолыжница Циклаури будут знаменосцами сборной Грузии на открытии Олимпиады
Фигурист Морис Квителашвили и горнолыжница Нино Циклаури станут знаменосцами сборной Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, информирует пресс-служба Олимпийского комитета Грузии.
Команду Грузии на Играх представят следующие спортсмены: Морис Квителашвили, Анастасия Губанова, Лука Берулава и Карина Сафина, Мария Казакова и Георгий Ревия, Нино Циклаури, Сосо Джапаридзе и Саба и Кумариташвили.
Квителашвили является обладателем бронзовой медали чемпионата Европы в мужском одиночном катании. Спортсмен тренируется под руководством Этери Тутберидзе.
Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.
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