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Пекин-2022

Сегодня, 11:27

Ученик Тутберидзе Квителашвили будет знаменосцем сборной Грузии на открытии Олимпиады

Фигурист Квителашвили и горнолыжница Циклаури будут знаменосцами сборной Грузии на открытии Олимпиады
Виктория Кравченко

Фигурист Морис Квителашвили и горнолыжница Нино Циклаури станут знаменосцами сборной Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, информирует пресс-служба Олимпийского комитета Грузии.

Команду Грузии на Играх представят следующие спортсмены: Морис Квителашвили, Анастасия Губанова, Лука Берулава и Карина Сафина, Мария Казакова и Георгий Ревия, Нино Циклаури, Сосо Джапаридзе и Саба и Кумариташвили.

Квителашвили является обладателем бронзовой медали чемпионата Европы в мужском одиночном катании. Спортсмен тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
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