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Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Трощинский стал скаутом сборной России

17:55
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Многолетний капитан сборной Казахстана Алексей Трощинский вошел в штаб сборной России. Он будет скаутом в сборной.

Глава селекционной службы ЦСКА и тренер «армейцев» стал скаутом по России.

Этот сезон Трощинский начинал на лавке московских армейцев, заменив покинувшего клуб Дмитрия Юшкевича. Но потом из «Звезды» (фарм-клуб ЦСКА в ВХЛ) подняли Владимира Чебатуркина, и Трощинский всецело сосредоточился на саутской работе.

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Отдел хоккея «СЭ» все материалы автора
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