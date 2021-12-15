Трощинский стал скаутом сборной России
17:55
Многолетний капитан сборной Казахстана Алексей Трощинский вошел в штаб сборной России. Он будет скаутом в сборной.
Глава селекционной службы ЦСКА и тренер «армейцев» стал скаутом по России.
Этот сезон Трощинский начинал на лавке московских армейцев, заменив покинувшего клуб Дмитрия Юшкевича. Но потом из «Звезды» (фарм-клуб ЦСКА в ВХЛ) подняли Владимира Чебатуркина, и Трощинский всецело сосредоточился на саутской работе.
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