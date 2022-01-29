Три случая заражения коронавирусом зафиксировано в норвежской делегации по прилете в Пекин

В норвежской делегации по прибытии в Пекин обнаружено три положительных результата тестов на коронавирус.

Все заболевшие являются сопровождающими команды и ранее переболели коронавирусом.

«Мы обнаружили, что по этой причине в их организмах остались следы вируса. Другие страны также отмечали подобное. Сейчас мы ведем диалог с МОК по данному вопросу», — приводит слова главного врача олимпийской сборной Норвегии Аасне Фенне Хоксруда Dagbladet.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.