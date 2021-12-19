Тренер сборной Швеции оценил вероятность участия игроков НХЛ в Олимпиаде в Пекине

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев оценил шансы приезда игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпиаду в Пекине.

«Мы читаем с вами одни и те же газеты, смотрим одни и те же новости, — сказал специалист ТАСС. — Видим, что игры отменяются, шансы на приезд игроков НХЛ не повышаются. Пока рано делать выводы. Думаю, что шансы — 50 на 50».

Гарпенлев рассказал об усилении команды игроками из Европы в случае неприезда в Пекин хоккеистов НХЛ.

«У нас есть конкуренция за место в составе, так как на Кубке Карьяла и в Москве выступали разные команды, — рассказал Гарпенлев. — Есть также несколько возрастных игроков, которых мы не привлекали, но которые могут выступить на Олимпиаде. Мы имеем 35-40 кандидатов в сборную и в состоянии собрать сильную команду. Она, возможно, не такая сильная, как сборные России и Финляндии, но мы сможем побороться за медали».