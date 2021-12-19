Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Тренер сборной Швеции оценил вероятность участия игроков НХЛ в Олимпиаде в Пекине

16:48
Теги:

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев оценил шансы приезда игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпиаду в Пекине.

«Мы читаем с вами одни и те же газеты, смотрим одни и те же новости, — сказал специалист ТАСС. — Видим, что игры отменяются, шансы на приезд игроков НХЛ не повышаются. Пока рано делать выводы. Думаю, что шансы — 50 на 50».

Гарпенлев рассказал об усилении команды игроками из Европы в случае неприезда в Пекин хоккеистов НХЛ.

«У нас есть конкуренция за место в составе, так как на Кубке Карьяла и в Москве выступали разные команды, — рассказал Гарпенлев. — Есть также несколько возрастных игроков, которых мы не привлекали, но которые могут выступить на Олимпиаде. Мы имеем 35-40 кандидатов в сборную и в состоянии собрать сильную команду. Она, возможно, не такая сильная, как сборные России и Финляндии, но мы сможем побороться за медали».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Охранник Сильвестра Сергеева из «Универа» был звездой баскетбола и мог стать игроком сборной
В России начали изучать опыт других стран по введению штрафов за отказ от вакцинации
0
Реклама
Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное