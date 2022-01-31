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Пекин-2022

Сегодня, 09:29

Чудинов: «Гостеприимство китайского персонала в Олимпийской деревне зашкаливает»

Тренер сборной России по санному спорту Чудинов отметил гостеприимство персонала в Олимпийской деревне
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал о гостеприимстве местного персонала в Олимпийской деревне Яньцина.

«Гостеприимство китайского персонала в Олимпийской деревне зашкаливает, — приводит слова Чудинова ТАСС. — Они с тобой по двести раз здороваются вне зависимости от того, видели ли тебя раньше. Никакого дискомфорта в номерах мы не испытываем, в комнатах тепло, даже форточки иногда открываем. А так, у нас замечательно, китайцы говорят, что у нас самая красивая деревня из всех построенных. Здесь потрясающий вид, неподалеку верхняя точка старта для горнолыжников. Мы вчера туда поднимались, просто потрясающая панорама открывается, у всех рот до ушей от удовольствия».

По словам тренера, каких-то больших нареканий к персоналу у команды нет, но мелкие ляпы случаются.

«Китайцы эти вопросы решают непривычно долго. Российский сотрудник, увидев проблему, обязательно бы решил сымпровизировать и найти выход самостоятельно. Китайцы же начинают все согласовывать, и решение вопроса затягивается», — сказал он.

Сборная России по санному спорту прибыла в Пекин 28 января и заселились в Олимпийскую деревню в уезде Яньцин. В состав сборной вошли Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. А соревнования саночников стартуют 5 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13569357
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