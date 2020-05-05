Тhe Hockey News собрал возможный состав сборной России на Олимпиаду-2022
Авторитетный североамериканский журнал Тhe Hockey News представил свою версию состава сборной России на Олимпиаду-2022, если бы туда могли поехать игроки Национальной хоккейной лиги. Пока НХЛ, ИИХФ и МОК не смогли договориться об участии игроков лиги на Играх в Китае.
Артемий Панарин — Евгений Малкин — Никита Кучеров
Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Андрей Свечников
Кирилл Капризов — Вадим Шипачев — Владимир Тарасенко
Евгений Дадонов — Никита Гусев — Александр Радулов
Иван Проворов — Вячеслав Войнов
Дмитрий Орлов — Никита Зайцев
Михаил Сергачев — Артем Зуб
Вратари: Андрей Василевский (основной), Игорь Шестеркин, Илья Самсонов.
В олимпийском турнире примут участие 12 команд, которые будут разбиты на три группы по четыре сборные в каждой. Сборные России, Чехии и Швейцарии попали в группу B.