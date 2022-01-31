Российский телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

«Смогут ли российские спортсмены добиться успеха в соревнованиях? О спортивной части говорить практически невозможно. Вопрос: а кто дойдет до старта? С этим бы сперва разобраться. Вчера Дима Губерниев говорил, что у наших биатлонисток уже замена из-за заболевания коронавирусом. Например, хоккейная команда Чехии, по-моему, начала тренироваться всемером. До старта бы дойти, а уж какие результаты покажут — это другой разговор», — сказал Соловьев «СЭ».

Зимняя Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. В соревновании примут участие более 4 тысяч атлетов из 95 стран.