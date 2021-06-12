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Тарасова будет комментировать фигурное катание на Олимпиаде-2022

10:09
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о том, что будет комментировать фигурное катание на Олимпиаде в Пекине.

«Мы обсуждали этот вопрос, Первый канал от меня не отказывается. Буду комментировать фигурное катание в предстоящем олимпийском сезоне», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. В фигурном катании будет разыграно 5 комплектов наград, соревнования пройдут в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11633069

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