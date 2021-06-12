Тарасова будет комментировать фигурное катание на Олимпиаде-2022
10:09
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о том, что будет комментировать фигурное катание на Олимпиаде в Пекине.
«Мы обсуждали этот вопрос, Первый канал от меня не отказывается. Буду комментировать фигурное катание в предстоящем олимпийском сезоне», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. В фигурном катании будет разыграно 5 комплектов наград, соревнования пройдут в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.
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