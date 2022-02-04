Свищев назвал провокацией стычку Губерниева с украинским журналистом на Олимпиаде в Пекине

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался об инциденте, который произошел между комментатором Дмитрием Губерниевым и украинским журналистом на Олимпиаде в Пекине.

«В любой стране есть люди, которые неадекватно относятся к тем или иным событиям. Думаю, Губерниев точно имеет меньше всего отношения к тем разногласиям, которые существуют на данный момент между Россией и Украиной. Допускаю, что это могла быть вполне себе продуманная провокация. В данной ситуации всем нужно быть внимательными, не реагировать, а быть выше всего этого. Нужно больше сосредоточиться на спорте все-таки и на достижениях нашей команды», — приводит слова Свищева «РБ Спорт».

4 февраля в Пекине пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. Начало — в 15.00 по московскому времени. Ее будет комментировать Губерниев.