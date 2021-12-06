Светлана Журова отреагировала на дипломатический бойкот Олимпиады-2022 со стороны США

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение США объявить дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине.

«США начали говорить о дипломатическом бойкоте, который связан с правами человека в Китае, еще до случая с теннисисткой, — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Им нужно было какое-то доказательство, потому что все их обвинения были абстрактными. Нужен был конкретный случай, чтобы подтвердить свои слова. И тут такой подарок в виде Шуай Пэн. Но официальных представителей США не было и на Олимпиаде в Сочи. Поездка президента на Олимпиаду— добровольное дело. Странно, когда американцы об этом говорят. Конечно, поддержка от президента на таких играх — очень классно. Спортсменам будет немного грустно, что не приедут их поддержать».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпиаду в 1980 году, когда Игры проводились в Москве.