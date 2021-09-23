Станислав Поздняков: «В Пекине команда может быть в пятерке лучших»

Глава ОКР Станислав Поздняков считает, что при прогнозировании результатов выступления российских спортсменов на предстоящих Играх в Пекине не стоит брать во внимание количество наград на прошлой зимней Олимпиаде.

«Не стал бы брать Пхенчхан за основу. На тех Играх было очень много ограничений, многие наши спортсмены вообще не смогли выступить по причинам, которые до сих пор ясно не озвучены. Что касается Пекина, на исполкоме мы заслушали доклад спортивного директора ОКР — там есть цифры, говорящие, что на Играх мы должны быть в пятерке-шестерке лучших. Но что-то конкретное сказать тяжело, потому что у нас до сих пор не было возможности опробовать трассы, познакомиться с ними, протестировать места проведения соревнований. В зимних видах спорта это очень важно. Если такая возможность появится, будет возможность более точно прогнозировать результаты. Думаю, что к Олимпийскому собранию, намеченному на 9 декабря, у нас будет больше фактуры, чтобы говорить на эту тему», — сказал Поздняков.

В Пхенчхане-2018 российские спортсмены выиграли два золота, шесть серебряных и девять бронзовых наград.