Стало известно расписание сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

Сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) опубликовал расписание хоккейных турниров Олимпиады-2022 в Пекине (Китай).

Мужской турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России проведет свой стартовый матч 9 февраля против Швейцарии. Далее россияне сыграют с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля). 15 февраля стартует плей-офф. Финал состоится 20 февраля.

У женщин соревнования продлятся с 3 по 17 февраля. Россиянки проведут матчи со Швейцарией (4 февраля), США (5 февраля), Канадой (7 февраля) и Финляндией (8 февраля). Плей-офф стартует 11 февраля. Финальный матч состоится 17 числа.

Полное расписание опубликовано на сайте ИИХФ. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.