Олимпиада
Пекин-2022
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Стало известно расписание сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

18:14
Хоккейная арена в Пекине. Фото cgtn.com
Хоккейная арена в Пекине. Фото cgtn.com
Теги:

Сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) опубликовал расписание хоккейных турниров Олимпиады-2022 в Пекине (Китай).

Мужской турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России проведет свой стартовый матч 9 февраля против Швейцарии. Далее россияне сыграют с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля). 15 февраля стартует плей-офф. Финал состоится 20 февраля.

У женщин соревнования продлятся с 3 по 17 февраля. Россиянки проведут матчи со Швейцарией (4 февраля), США (5 февраля), Канадой (7 февраля) и Финляндией (8 февраля). Плей-офф стартует 11 февраля. Финальный матч состоится 17 числа.

Полное расписание опубликовано на сайте ИИХФ. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Цзю оценил шансы Усика в поединке с Джошуа
Боец ММА показательно избивал новобранцев. Он служил в разведчасти ВДВ
Кондратюк на грани вылета с олимпийской квоты. Федерация совершила ошибку?
Эксперты в прыжках в высоту скептически относились к шансам Марии Ласицкене выиграть Олимпиаду
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд