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Стало известно, когда пройдут тестовые соревнования к зимней Олимпиаде в Пекине

14:31
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Директор отдела по управлению спортивными объектами оргкомитета Олимпиады в Пекине Яо Хуэй рассказал, когда пройдут тестовые соревнования к зимним Играм 2022 года. Они состоятся с 5 октября по 31 декабря.

«На данный момент ожидается, что более двух тысяч спортсменов, сопровождающих команды официальных лиц, международных технических специалистов, а также специалистов по хронометражу и подсчету очков приедут в Китай для участия в различных международных соревнованиях и тренировочных неделях», — приводит слова директора РИА Новости.

Тестовые соревнования пройдут по конькобежному спорту, скелетону, фигурному катанию, шорт-треку, санному спорту, керлингу, хоккею, бобслею, биатлону, керлингу на колясках и другим видам.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211004/olimpiada-1752981544.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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