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Стали известны критерии отбора российских биатлонистов на Олимпиаду в Пекине

13:37
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Глава тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Брагин рассказал, какими будут критерии отбора биатлонистов на Олимпиаду в Пекине.

«Состав команды на Олимпиаду будет формироваться тренерским решением после седьмого этапа Кубка мира, который пройдет в Антерсельве», — приводит ТАСС слова Брагина.

На Олимпиаде в Пекине от России смогут выступить по пять представителей мужской и женской сборной. Россияне могут заработать дополнительную квоту в случае, если после шестого этапа Кубка мира-2021/22 в Рупольдинге (Германия) будут находиться в тройке сильнейших.

Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12497271

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Иван Торопцев все материалы автора

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