Спортсменов на Олимпиаде в Пекине не будут дисквалифицировать за ковид

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о том, что участников Олимпиады в Пекине не будут дисквалифицировать и лишать результатов в случае обнаружения коронавируса по ходу соревнований. Такие же правила действовали на прошедшей летом Олимпиаде в Токио.

Если спортсмен вышел в финал и снялся по причине ковида, то автоматически получит серебряную медаль.

«Ни один спортсмен или команда не будут дисквалифицированы по причинам, связанным с COVID-19», — приводит ТАСС слова официального представителя МОК Марка Адамса. - Минимальный результат спортсмена или команды будет сохранен с учетом этапа соревнований, на котором они не смогли выступить. Например, если они пройдут в финал, но не смогут в нем выступить из-за ковида, то они получат серебряную медаль. В случае, если речь идет об индивидуальном соревновании, то будут вручены две серебряные медали.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.