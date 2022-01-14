«Спортсменам сталось добиться высоких спортивных результатов». Поздняков поблагодарил ZASPORT за экипировку сборной

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил благодарность основателю бренда ZASPORT Анастасии Задориной и рассказал, чего теперь ждет от спортсменов на Играх.

«Я очень благодарен Анастасии и ее команде за проделанную работу — с дизайнерами, с производителями, со спортсменами, которые активно участвовали в подготовке экипировки. Была очень слаженная работа. Спортсменам остается добиться высоких спортивных результатов на Играх, чтобы мы как можно чаще наблюдали наградную одежду», — отметил Подняков.