Совет муфтиев России сообщил, что заявление о запрете мусульманам ехать на Олимпиаду в Пекин является фейком

Духовное управление мусульман Российской Федерации и Совет муфтиев России опровергли заявление о том, что мусульманам запретили ехать на Олимпиаду в Пекин из-за притеснения уйгуров.

«Внимание! В сети появился документ — заявление от некой организации Global Imams Council (Всемирный совет имамов), содержащий призыв бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине, намеченные на 2022 год. В документе указано, что его подписали Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин, а также Верховные муфтии еще ряда стран, что, конечно, является вопиющей ложью и не соответствует действительности.



Примечательно, что после телефонных переговоров с офисами Верховного муфтия Египта шейха Шауки Алляма, Верховного муфтия Боснии и Герцеговины Хусейна Кавазовича и других, было достоверно выяснено, что духовное руководство этих стран также не имеет отношения к этому документу. Духовное управление мусульман Российской Федерации и Совет муфтиев России официально заявляют, что председатель Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин не подписывал этот ложный документ. Духовное управление мусульман РФ и Совет муфтиев России cчитают созданную ситуацию провокацией и просят СМИ не распространять ложную информацию!» — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Духовного управления мусульман РФ.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.