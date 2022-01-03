Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Совет муфтиев России сообщил, что заявление о запрете мусульманам ехать на Олимпиаду в Пекин является фейком

11:57

Духовное управление мусульман Российской Федерации и Совет муфтиев России опровергли заявление о том, что мусульманам запретили ехать на Олимпиаду в Пекин из-за притеснения уйгуров.

«Внимание! В сети появился документ — заявление от некой организации Global Imams Council (Всемирный совет имамов), содержащий призыв бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине, намеченные на 2022 год. В документе указано, что его подписали Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин, а также Верховные муфтии еще ряда стран, что, конечно, является вопиющей ложью и не соответствует действительности.

Примечательно, что после телефонных переговоров с офисами Верховного муфтия Египта шейха Шауки Алляма, Верховного муфтия Боснии и Герцеговины Хусейна Кавазовича и других, было достоверно выяснено, что духовное руководство этих стран также не имеет отношения к этому документу. Духовное управление мусульман Российской Федерации и Совет муфтиев России официально заявляют, что председатель Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин не подписывал этот ложный документ. Духовное управление мусульман РФ и Совет муфтиев России cчитают созданную ситуацию провокацией и просят СМИ не распространять ложную информацию!» — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Духовного управления мусульман РФ.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://www.dumrf.ru/upravlenie/documents/20115

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Кола: польза и вред для организма человека
Киев прекратил подачу воды в ЛНР из-за аварии на станции
0
Реклама