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Сегодня, 00:00

Соловьев призвал россиян болеть не коронавирусом, а за сборную России на Олимпиаде

Микеле Антонов
Владимир Соловьев.
Фото Instagram

Российский журналист Владимир Соловьев в разговоре с «СЭ» отреагировал на промежуточное второе место России в общем зачете Олимпиады-2022.

— Сейчас подводить промежуточные итоги бессмысленно. Нужно просто радоваться каждой медали, каждому выступлению. Как, например, наша бедная саночница (Екатерина Катникова. — Прим. «СЭ») вылетела во время заезда... У нас есть поводы и для радости, и для печали. Главное, что это праздник спорта. Потрясающие эмоции! Редкий по нынешним временам случай, когда болеешь и радуешься! Мы же в последнее время привыкли болеть, как правило, коронавирусом, — сказал Соловьев.

После завершения соревнований 8 февраля сборная ОКР занимает второе место в общем зачете пекинской Олимпиады — 2 золотые медали, 3 серебряные, 2 бронзовые. Лидирует Швеция — 3, 0, 0.

Командный турнир по&nbsp;фигурному катанию. Сборные Японии, России и&nbsp;Украины. «Несчастных украинских спортсменов жалко». Соловьев — о провокациях против россиян, норвежских астматиках и канадских хоккеистках

Олимпиада
Владимир Соловьев
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