«Сложно не быть узнаваемыми». Поздняков — об экипировке олимпийской сборной

Президент олимпийского комитета России Станислав Поздняков поучаствовал в экскурсии по экипировочному центру сборной России, которую ему провела основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина.

Вместе Поздняков и Задорина осмотрели все основные вещи из комплекта одежды и обуви, выдаваемые олимпийцам. Президент особо отметил флаг Олимпийского комитета России на спине толстовок, сказав при этом, что спортсмены сборной будут самыми узнаваемыми в Пекине. Задорина ответила, что она вместе с командой старались поместить символику страны везде, где это было возможно.

Олимпиада в Китае пройдет с 4 по 20 февраля.