Скаслиен станет знаменосцем сборной Норвегии на церемонии открытия Олимпиады вместо Фаллы

Керлингистка Кристин Скаслиен станет знаменосцем сборной Норвегии на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, сообщает NRK.

Ранее на эту роль была выбрана лыжница Майкен Касперсен-Фалла. Сообщается, что она не сможет принять участия в церемонии из-за возникших трудностей.

Вторым знаменосцем сборной стал олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи в супергиганте Хьетиль Янсруд.

Церемония открытия начнется 4 февраля в 15:00 по московскому времени.