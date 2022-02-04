Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 15:00

Скаслиен станет знаменосцем сборной Норвегии на церемонии открытия Олимпиады вместо Фаллы

Екатерина Савостина
Корреспондент

Керлингистка Кристин Скаслиен станет знаменосцем сборной Норвегии на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, сообщает NRK.

Ранее на эту роль была выбрана лыжница Майкен Касперсен-Фалла. Сообщается, что она не сможет принять участия в церемонии из-за возникших трудностей.

Вторым знаменосцем сборной стал олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи в супергиганте Хьетиль Янсруд.

Церемония открытия начнется 4 февраля в 15:00 по московскому времени.

Источник: https://www.nrk.no/sport/norge-bytter-flaggbaerer--1.15841296
Олимпиада
0
Читайте также
Американцы уходят в отрыв от сборной России при спорном судействе. Есть ли повод для паники?
Украина готовит призовые больше, чем у России и США: Сколько страны готовы платить за медали Олимпиады в Пекине
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России пройдет под 46-м номером на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Началась церемония открытия Олимпиады в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости